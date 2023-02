Milano, 8 feb. (LaPresse) – Occupato palazzo Giusso, centro storico di Napoli, sede dell’Università L’Orientale, per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico in regime di carcere duro, in sciopero della fame contro il 41 bis dallo scorso 20 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata