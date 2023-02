Los Angeles (California, Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – LeBron James è il nuovo miglior marcatore di sempre della Nba. Con un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City Thunder, James ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera battendo così il record che Kareem Abdul-Jabbar, presente al palazzetto per vedere la partita, deteneva da quasi quattro decenni. Jabbar ha messo fine alla sua carriera nel 1989 con 38.387 punti totali. Karl Malone si è ritirato a 1.459 punti da Abdul-Jabbar, Kobe Bryant a 4.744 punti e Michael Jordan a 6.095 punti. James li ha superati tutti, poi ha catturato anche Abdul-Jabbar. La stella dei Los Angeles Lakers ha raggiunto il primato nella sua ventesima stagione in carriera. Anche Abdul-Jabbar ha giocato 20 stagioni in Nba.

