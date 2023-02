Milano, 7 feb. (LaPresse) – Ha chiuso in casa la figlia 20enne per giorni, senza darle da mangiare ma solo dell’acqua, picchiandola più volte perché non vedesse più il fidanzato. Un cittadino bengalese di 52 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Stresa, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata