Milano, 7 feb. (LaPresse/AP) – È salito a oltre 5.300 morti il bilancio complessivo, fra Turchia e Siria, del potente terremoto che ieri ha colpito i due Paesi. In Turchia, secondo l’agenzia per la gestione delle emergenze, i morti hanno superato i 3.700 e i feriti sono circa 22mila. In Siria, il bilancio nelle zone controllate dal governo è di 800 morti e 1.400 feriti, mentre nel nord-ovest controllato dai ribelli il bilancio fornito dai Caschi bianchi è di almeno 800 morti e oltre 2.200 feriti.

