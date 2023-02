Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Sono molto soddisfatta dell’iniziativa che stiamo portando avanti con il Ministero dell’Interno che coinvolge Prefettura, Questura e tutte le forze dell’ordine. E’ partita da tre città molto importanti, Roma, Napoli e Milano, con controlli a tappeto che sta dando ottimi risultati: oltre 40mila persone sono state controllate a partire dallo scorso 16 gennaio nelle tre stazioni delle principali città metropolitane italiane. Sono stati espulsi 115 stranieri irregolari responsabili di fatti di illegalità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa organizzato al termine della riunione in Prefettura a Milano con i vertici delle forze dell’ordine. “Crediamo che sia un modo molto concreto di tornare a far vivere pienamente un luogo centrale come la stazione in città importanti per le tante persone che usufruiscono dei servizi e per i tanti turisti che arrivano – ha spiegato la premier -. Diamo il segnale di una presenza continuativa dello Stato, non sono iniziative spot, è un lavoro che intendiamo portare avanti. E’ un lavoro serio e quotidiano di recupero della presenza delle istituzioni nei luoghi di maggiore partecipazione che possa tornare a far percepire il valore della sicurezza come precondizione di libertà”.

