Roma, 7 feb. (LaPresse) – Ergastolo per Rassoul Bissoultanov. È la richiesta che arriva dal pm Erminio Amelio nel processo in corso nell’aula bunker di Rebibbia, a Roma, per l’omicidio di Niccolò Ciatti. Il 22enne fu aggredito e ucciso nell’estate del 2017, durante una serata in discoteca a Lloret de Mar, in Spagna.

