Bruxelles, 7 feb. (LaPresse) – “È anche importante sottolineare che stiamo richiedendo di definire la nuova classe energetica G come il 15% degli edifici con le prestazioni peggiori in quello stato membro – spiega -. Quindi questo consente la flessibilità pur rendendosi conto che paesi come la Finlandia hanno prestazioni energetiche molto elevate e altri stati membri sono piuttosto inferiori. Pertanto, a ciascuno Stato membro viene chiesto proporzionalmente di affrontare gli edifici con le peggiori prestazioni in quello stato. E penso che abbiamo molta flessibilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata