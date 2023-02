Milano, 6 feb. (LaPresse) – Somministrazione delle quarte dosi del vaccino Covid “in caduta libera da mesi” e con “tassi di copertura molto bassi in particolare nelle Regioni del Sud”. In totale 11,9 milioni di persone scoperte. Lo afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE a commento del monitoraggio settimanale indipendente sulla situazione epidemiologica in Italia e la campagna vaccinale.

