Milano, 6 feb. (LaPresse) – “Non possiamo non sentirci subito chiamati subito alla solidarietà e alla condivisione. Ancora una volta, come sempre, la Chiesa italiana si rende subito disponibile in maniera concreta mettendo a disposizione una somma di denaro. Sono convinto che saranno messe a disposizione altre raccolte. Anche io nella mia Diocesi durante tutta la Quaresima cercherò di raccogliere denaro e tutto ciò di cui i cittadini di Turchia e Siria avranno bisogno”. Così il vicepresidente della Cei per l’area Sud e vescovo di Cassano all’Jonio (Cs), Mons. Francesco Savino, a LaPresse in merito al terremoto che ha sconvolto la Turchia e Siria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata