Roma, 6 feb. (LaPresse) – “Papa Francesco si dice profondamente rattristato” per “l’enorme perdita di vite umane” a causa del sisma che ha colpito la zona di Kahramanmaras, tra Turchia e Siria. Il Papa assicura la “sua vicinanza spirituale a tutte le persone colpite” e affida “coloro che sono morti all’amorevole misericordia dell’Onnipotente”, porgendo le condoglianze “a coloro che ne piangono la perdita”. È quanto si legge in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al nunzio in Turchia, monsignor Marek Solczynski.

