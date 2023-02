Roma, 6 feb. (LaPresse) – In merito alle voci secondo cui la Russia starebbe pianificando la produzione congiunta di droni con l’Iran. “La Russia ha una serie di propri programmi per creare veicoli aerei senza pilota per una varietà di scopi. Questi programmi sono in fase di attuazione”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

