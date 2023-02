Milano, 6 feb. (LaPresse) – Calano i contagi, ricoveri ordinari e terapie intensive a causa del Covid-19 in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 27 gennaio-2 febbraio 2023 che rileva rispetto a quella precedente una diminuzione di nuovi casi (34.377 vs 38.159, -9,9%), i ricoveri con sintomi (3.712 vs 4.081, -9%) e le terapie intensive (179 vs 205, -12,7%). In calo anche i casi attualmente positivi (227.985 vs 251.970) e le persone in isolamento domiciliare (224.094 vs 247.684).

