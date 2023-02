Milano, 5 feb. (LaPresse) – “No, Putin non ha minacciato né me né la Germania”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista a Bild am Sonntag, spiegando che “nelle nostre telefonate, le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina sono molto chiare”.

