Tel Aviv (Israele), 5 feb. (LaPresse/AP) – L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha rivelato di aver avuto da Vladimir Putin la promessa di non uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto si legge in una lunga intervista, andata online sabato e durata 5 ore, in cui Bennett, uno dei pochi leader occidentali a incontrare il presidente russo durante la guerra in un viaggio a Mosca lo scorso marzo, afferma di aver chiesto a Putin se intendesse uccidere il presidente ucraino.

