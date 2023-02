Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Cara Meloni, ti proponiamo questo: non toccare la Presidenza della Repubblica, che è l’unica cosa che funziona in questo Paese. Senza presidente della Repubblica se ne va via l’unità nazionale. E che io lo debba spiegare a una nazionalista semifascista è deprimente”. Così il leader di Azione e del Terzo Polo, dal palco del Teatro Franco Parenti di Milano per un evento a sostegno della candidatura alle regionali di Letizia Moratti. “Via i busti e un po’ di nazionalismo. I tempi della storia oggi sono diversi. C’è bisogno di maggiore forza dell’esecutivo”, ha aggiunto Calenda.

