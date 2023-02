Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Tutto il mondo è in guerra, in autodistruzione, fermiamoci in tempo!”. Così Papa Francesco, a fianco dell’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, e del moderatore dell’assemblea generale della Chiesa di Scozia Ian Greenshields, aii giornalisti sul volo di ritorno dal Sud Sudan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata