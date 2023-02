Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Torniamo alla forza della donna, dobbiamo prenderla sul serio e non usarla come pubblicità del maquillage: per favore, questo è un insulto alla donna, la donna è per le cose più grandi!”. Così Papa Francesco parlando ai giornalisti sul volo di rientro dal Sud Sudan.

