Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Se salvo qualcuno non faccio il gioco degli scafisti ma di chi sta in mezzo al mare, ancora ieri è morto un neonato, questa cosa devo suscitare una reazione, non può essere sbagliato. Credo che le ong facciano bene”. È il pensiero del presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, intervistato da Mezz’ora in più su Rai 3.

