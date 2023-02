Roma, 5 feb. (LaPresse) – In occasione dell’anniversario della vittoria della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, su proposta del capo della magistratura iraniana, ha acconsentito all’amnistia e alla riduzione della pena per decine di migliaia di detenuti, compresi alcuni detenuti che hanno preso parte alle recenti protesta in Iran. Lo riporta Irna. “I condannati per disordini recenti saranno graziati o la loro sarà pena ridotta se non hanno commesso spionaggio a beneficio di stranieri, non hanno avuto contatti diretti con agenti di servizi segreti stranieri, non hanno commesso omicidi o lesioni intenzionalmente, non hanno distrutto o bruciare strutture governative, militari e pubbliche o non sono stati querelati da un privato”, viene spiegato.

