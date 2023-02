Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Nella vita serve coraggio, e quella fu 10 anni fa la nostra parola d’ordine. Senza paura di sfidare qualcosa che era molto più grande di noi. E’ esattamente quello che dobbiamo fare oggi. Abbiamo mantenuto gli impegni mettendo in sicurezza la destra italiana, facendo una destra moderna, capace di guardare avanti e non indietro. Senza mai abbassare la testa, o diventare una cosa diversa”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra all’Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. “Se gli italiani ci hanno affidato il governo di questa nazione è perché abbiamo fatto qualcosa che nessuno pensava possibile – aggiunge -. Sappiamo che non sarà facile, che dovremo batterci con molte resistenze, schivare trappole, menzogne, colpi bassi e che dovremo farlo senza mai farci condizionare, senza perdere di vista l’obiettivo”.

