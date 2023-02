Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Italia isolata? Isolatissima? E’ una tragedia… Quello che certa gente non capisce è che non è possibile isolare l’Italia: è fondatrice dell’Ue, della Nato, membro del G7. Non è possibile isolarla, il punto è se l’Italia è consapevole della centralità e del ruolo che può avere, e con questo governo lo è”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra all’Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata