Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Noi vinceremo ma sappiamo bene che la sfida più difficile verrà dopo. Tenteranno di dividerci, ci attaccheranno su tutto, aspetteranno ogni nostro piccolo errore per cercare di minare l’unità della coalizione. È quello che sta succedendo a livello nazionale. Ma non ce la faranno a dividerci. Non ci sono mai riusciti da quando trent’anni fa ho fondato il centrodestra”. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel videomessaggio inviato in occasione dell’evento della coalizione di centrodestra organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

