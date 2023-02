Roma, 5 feb. (LaPresse) – In merito all’abbattimento del pallone spia cinese da parte degli Stati Uniti “da tempo denuncio le manovre spregiudicate di un regime totalitario e comunista che si muove in sfregio ad ogni regola internazionale e che mira al globalismo cioè all’espansione economica, politica e militare in ogni parte del mondo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un’intervista che andrà in onda questa sera a ‘Zona Bianca’ su Retequattro. “La Cina è una sfida che riguarda il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e dobbiamo prepararci ad affrontarla”, ha aggiunto.

