Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Sul 41 bis la dignità della persona e la vita sono fondamentali come il motivo per cui è stato dato e ci sono delle procedure con cui può essere revocato” ma “in genere la polarizzazione e il ricatto non facilitano le soluzioni, che molte volte sono sfumate”. È il pensiero del presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più sul 41 bis e il caso di Alfredo Cospito, il detenuto anarchico giunto al 109esimo giorno di sciopero della fame. “In tutte le discussioni sul 41 bis – ha detto Zuppi – in genere chi si occupa di mafia non lo vuole togliere. Se per lui è un’attribuzione giusta bisognerà verificarlo”.

