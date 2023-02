Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Credo che il caso Donzelli-Delmastro debba essere chiuso. C’è un Gran giurì alla Camera che dovrà decidere se ci sono stati comportamenti errati o meno. L’invito ad abbassare i toni deve essere accolto da tutti. Noi di FI non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo per l’unità del governo e per dare risposte concrete. Dobbiamo preoccuparci di questo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’evento della coalizione di centrodestra organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

