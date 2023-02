Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Senza valori comuni, senza una visione comune non si possono combattere battaglie politiche insieme. Quello del centrodestra non è un matrimonio di interesse, ognuno è fiero della propria identità e non la rinnegherà mai, ma c’è una visione comune della società e della vita, e da questa visione comune discendono gli atti politici che non ci devono portare solo a vincere ma a ben governare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata