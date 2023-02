Milano, 5 feb. (LaPresse) – “Alcune storie che si dicono, che Benedetto XVI era amareggiato per quello che ha fatto il nuovo Papa, sono storie da ‘telefono senza fili’. Anzi io l’ho consultato per alcune decisioni da prendere. E lui era d’accordo. Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare acqua al proprio mulino. E quelli che strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, direi che è gente non etica, è gente di partito non di Chiesa”. Così Papa Francesco parlando ai giornalisti sul volo di rientro dal Sud Sudan.

