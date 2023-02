Milano, 4 feb. (LaPresse) – “La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non ha mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato” la vicenda del pallone spia cinese nei cieli Usa “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a questo”. Lo riporta una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese.

