Milano, 4 feb. (LaPresse) – “Nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. Spetta agli Stati Uniti fare il loro ultimo annuncio e lo rispettiamo”. Così in una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese in risposta al rinvio della visita in Cina da parte del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a seguito dell’incidente del pallone spia cinese individuato nei cieli Usa. “Mantenere i contatti e la comunicazione a tutti i livelli – si legge ancora – è un’importante intesa comune raggiunta dai presidenti cinese e statunitense nel loro incontro a Bali. Uno dei compiti delle squadre diplomatiche di entrambe le parti è quello di gestire correttamente le relazioni bilaterali, in particolare di gestire alcune situazioni impreviste con sangue freddo e prudenza”.

