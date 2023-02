Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Rinnovo perciò con tutte le forze il più accorato appello a far cessare ogni conflitto, a riprendere seriamente il processo di pace perché abbiano fine le violenze e la gente possa tornare a vivere in modo degno. Solo con la pace, la stabilità e la giustizia potranno esserci sviluppo e reintegrazione sociale”. Così Papa Francesco nel suo discorso agli sfollati interni presso la ‘Freedom Hall’ di Giuba. “Ma non si può più attendere: un numero enorme di bambini nati in questi anni ha conosciuto soltanto la realtà dei campi per sfollati, dimenticando l’aria di casa, perdendo il legame con la propria terra di origine, con le radici, con le tradizioni. Il futuro non può essere nei campi per sfollati”.

