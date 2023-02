Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Carissimi, chi si dice cristiano deve scegliere da che parte stare. Chi segue Cristo sceglie la pace, sempre; chi scatena guerra e violenza tradisce il Signore e rinnega il suo Vangelo. Lo stile che Gesù ci insegna è chiaro: amare tutti, in quanto tutti sono amati come figli dal Padre comune che è nei cieli. L’amore del cristiano non è solo per i vicini, ma per ognuno, perché ciascuno in Gesù è nostro prossimo, fratello e sorella, persino il nemico; a maggior ragione quanti appartengono al nostro stesso popolo, anche se di etnia diversa”. Così Papa Francesco nel suo discorso al Mausoleo ‘John Garang’ di Giuba, in Sud Sudan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata