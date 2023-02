Milano, 4 feb. (LaPresse) – Un uomo di 26 anni è stato accoltellato a Milano, in via Abbiati in zona San Siro: l’uomo, di origine egiziana, è stato colpito al torace mentre era in strada. Gravi le sue condizioni. Il 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

