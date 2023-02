Milano, 4 feb. (LaPresse) – “Sono passati quasi trent’anni, e siamo ancora una volta al governo del nostro Paese. Con le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori. Siamo parte essenziale del centro-destra, determinanti per vincere e per governare in Lombardia come in Italia. Siamo orgogliosi di rappresentare il centro liberale, il centro cattolico, il centro garantista, il centro europeista e atlantico, siamo orgogliosi di rappresentare in Italia il Partito popolare europeo, la più grande famiglia politica d’Europa, i moderati d’Europa alternativi alla sinistra”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio all’evento elettorale organizzato dal partito azzurro a Palazzo Lombardia, a Milano, a sostegno del candidato del centrodestra e attuale governatore, Attilio Fontana.

