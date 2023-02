Milano, 4 feb. (LaPresse) – La fiducia reciproca tra Cina e Russia è sempre più profonda dopo la visita del vice ministro degli Esteri Ma Zhaoxu in Russia che questa settimana ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo afferma Pechino in una nota diffusa dalla stampa locale in cui si precisa che Ma ha incontrato i vice ministri degli Esteri russi Andrey Rudenko e Sergey Vershinin. L’esponente del governo cinese”ha scambiato opinioni sulla cooperazione bilaterale e multilaterale, nonché su questioni internazionali e regionali di interesse comune”

