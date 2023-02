Roma, 3 feb. (LaPresse) – La visita in Cina del segretario di Stato Antony Blinken è stata rinviata a seguito dell’incidente del pallone spia cinese, avvistato dal Pentagono nei cieli degli Stati Uniti. Lo ha riferito un alto funzionario del dipartimento di Stato in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Il funzionario ha rilevato che in questo momento una visita a Pechino “non sarebbe costruttiva”, ma che Blinken intende recarsi in Cina “alla prima occasione utile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata