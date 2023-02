Roma, 3 feb. (LaPresse) – “Il Donbass non è ancora completamente protetto, e quindi continua l’operazione militare speciale. Dobbiamo proteggere le persone che vivono lì”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Oeskov. Lo riporta Ria Novosti. “Fino a quando questo obiettivo non sarà completamente raggiunto. Resta da fare”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la Crimea “come il Donbass, è una regione della Federazione Russa, e quindi la sua sicurezza deve essere garantita in modo affidabile”.

