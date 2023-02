Milano, 3 feb. (LaPresse) – Un uomo di 48 anni è stato ucciso ieri sera poco prima della mezzanotte a Ostia, in via del Sommergibile 29. La vittima, Fabrizio Vallo, è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco nell’androne del palazzo dove abitava. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine: dalla dinamica e dalla storia della vittima non si esclude che possa essersi trattato di un regolamento di conti o un’esecuzione. Sul caso indagano i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata