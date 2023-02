Roma, 3 feb. (LaPresse) – Manifesti e scritte inneggianti a Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel carcere di Opera e in sciopero della fame contro il regime di 41bis e l’ergastolo ostativo, sono apparse sui muri della città universitaria de La Sapienza di Roma. In particolar modo un manifesto con scritto “Chi sono gli assassini di Cospito?” con i volti su sfondo nero del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e dell’ex Guardasigilli Marta Cartabia, del presidente del consiglio Giorgia Meloni. E ancora il volto di Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino, di Giovanni Russo, capo del Dap e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. L’Università si è adoperata immediatamente per la cancellazione delle scritte, apparse anche sui muri del Rettorato, e la rimozione dei manifesti all’interno della città universitaria. Al momento sono rimaste solo alcune scritte sui muri della Facoltà di Lettere.

