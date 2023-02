Bruxelles, 2 feb. (LaPresse) – “La visita del Collegio – scrive l’Esecutivo Ue in una nota – è un forte simbolo del sostegno della Commissione all’Ucraina di fronte all’aggressione immotivata e ingiustificata della Russia. L’incontro tra la Commissione e il governo ucraino sarà l’occasione per scambiare informazioni sui numerosi settori di cooperazione tra l’Ue e l’Ucraina e discutere dell’imminente ricostruzione e del percorso europeo del paese. È anche un’opportunità per approfondire ulteriormente la cooperazione con l’Ucraina”.

