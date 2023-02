Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Con l’approvazione del testo sull’Autonomia in Consiglio dei ministri, questo governo passa dalle parole ai fatti. Grazie al decisivo contributo di Forza Italia, non ci saranno cittadini di serie A e di serie B. Anche questo impegno è stato mantenuto. Questo è l’avvio di un percorso che dovrà essere condiviso in Parlamento, dove il testo potrà essere ulteriormente migliorato, e che potrà ritenersi concluso soltanto dopo la definizione dei Lep e del loro effettivo finanziamento”. Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commenta il via libera del Cdm al ddl sull’autonomia differenziata.

