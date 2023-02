Roma, 1 feb. (LaPresse) – Al via a Roma il processo allo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione per aver definito sui social il ministro Matteo Salvini, ministro della ‘mala vita’. “Sono fiero di essere imputato in questo processo, perché mi è data la possibilità di testimoniare al Tribunale di non voler permettere a leader di partito e ministri di blindare la possibilità di critica, fosse anche un grido”, ha detto lo scrittore nell’aula del tribunale monocratico di Roma.

