Roma, 1 feb. (LaPresse) – Arriva l’intervento del governo sulle plusvalenze delle società sportive professionistiche. Con un emendamento al decreto Milleproroghe, visionato da LaPresse, l’esecutivo introduce delle modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze: in particolare, si legge nella relazione tecnica, si elimina la facoltà per le società sportive di poter ripartire le plusvalenze in 5 anni e ai fini della determinazione del reddito nel caso di possesso di un anno, rientrando pertanto nella condizione generale di possesso triennale. Inoltre si limita l’ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in 5 anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. Le suddette disposizioni mirano a restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito, determinando potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificato.

