Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Sul 41bis attendiamo il parere del Procuratore di Torino”. Per tutela massima del detenuto abbiamo inviato Cospito nel carcere di Opera. Non esiste un 41bis di serie A o di serie B, lo stato di salute non può essere però motivo di pressione per lo Stato”. Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo alla Camera dei Deputati sul caso dell’anarchico al 41 bis.

