Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Non abbiamo mai messo in discussione il 41bis. Lo Stato deve tenere la massima fermezza e la massima determinazione di fronte agli atti degli scorse giorni”. Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo alla Camera dei Deputati in merito al caso di Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis in sciopero della fame da oltre 100 giorni.

