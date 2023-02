Milano, 1 feb. (LaPresse) – “Cospito per molti minuti mi ha rappresentato l’imbarazzo di avere trattamenti di favore rispetto ad altri detenuti al 41bis: è preoccupato che gli altri carcerati possano percepire il fatto che lui abbia trattamenti di favore, vero o non vero che sia”. Così Michele Usuelli, consigliere di +Europa/Radicali Italiani in Regione Lombardia (candidato nella lista Patto Civico per Majorino Presidente) commentando a LaPresse la visita effettuata oggi nel carcere di Opera, nel Milanese, dove l’anarchico Alfredo Cospito è detenuto al 41 bis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata