Catanzaro, 31 gen. (LaPresse) – Un meccanico di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in una officina di Lamezia Terme (Catanzaro). L’uomo è rimasto schiacciato da un camion che stava riparando. Immediati ma inutili i soccorsi anche tramite eliambulanza: il 54enne è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni conseguenti alla compressione degli organi vitali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata