Milano, 31 gen. (LaPresse) – “La situazione di Cospito è bivalente. La condanna irrogata era basata sul riconoscimento di un delitto che il Pg di Torino non ha ritenuto corretto. Il reato di strage contestata a Cospito prevede la pena dell’ergastolo anche se non ci sono vittime. Questo procedimento, sospeso in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, radica il 41/bis. Il tribunale di Sorveglianza ha rigettato il ricorso di Cospito confermando il 41/bis. La magistratura è sovrana e il Ministro non può assolutamente intervenire”. Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio intervenendo in conferenza stampa sul caso Cospito.

