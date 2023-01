Francoforte (Germania), 31 gen. (LaPresse) – “È un buon risultato che il ministro degli Esteri italiano stia ora valutando di aumentare la sicurezza per il suo personale dell’ambasciata. Sosteniamo il loro totale isolamento”. Lo scrive la cellula degli anarchici tedeschi ‘Zelle schwarzer Vöge’ (Cellula degli Uccelli Neri) in un messaggio in cui rivendica l’attacco incendiario all’automobile di Luigi Estero, primo consigliere dell’ambasciata d’Italia a Berlino. L’azione, fanno sapere gli anarchici tedeschi, è stata effettuata in “sostegno allo sciopero della fame di Alfredo Cospito”.

