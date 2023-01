Milano, 31 gen. (LaPresse) – Una studentessa di 18 anni è morta dopo aver avuto un malore a scuola, a Biella. Secondo le prime informazioni si è sentita male in classe, all’Istituto Bona. Immediato l’intervento del 118: la ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso, ma è deceduta poco dopo. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli sul malore.

