Milano, 30 Gen. (LaPresse) – Tra le ipotesi esplorate dagli inquirenti sulle molotov esplose contro due auto della Polizia locale di Milano in viale Tibaldi c’è l’ipotesi che siano collegate alle proteste per Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41-bis nel carcere di Sassari-Bancali in sciopero della fame da oltre 100 giorni, sebbene al momento non esista alcun concreto elemento di collegamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata